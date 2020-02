Legge dimenticata, il Forum sull’acqua pubblica rende la “Stella” al M5S e a Beppe Grillo

I pentastellati scrivono sul loro blog che l’acqua pubblica è la prima delle loro cinque stelle. Le associazioni del Forum accusano il partito al governo sia, prima, con la Lega sia, ora col Pd di averla lasciata chiusa in un cassetto dopo il referendum. Domani saliranno a Sant’Ilario <Visto che il Movimento ha dimenticato questo tema e ha lasciato la stella, acciaccata e malconcia, nel dimenticatoio>

La proposta di legge dell’Acqua Pubblica, presentata dopo l’esito del referendum del giugno 2011, giace dimenticata in qualche cassetto del Parlamento Italiano.

Per rilanciarla il Forum Nazionale e il Coordinamento Ligure dei Movimenti per l’Acqua sabato 22 Febbraio saliranno a Sant’Ilario per riportare la Stella dell’Acqua, la prima del M5S, al suo fondatore Beppe Grillo.

L’appuntamento è per le ore 11 davanti alla Chiesa Parrocchiale di Sant’Ilario (capolinea del bus 516) dove ci sarà una conferenza stampa e a seguire la riconsegna della Stella.

Nel pomeriggio sempre del 22 febbraio alle ore 15:30 presso il CAP di via Albertazzi ci sarà un incontro pubblico sul tema dell’acqua.



