Ponte elicoidale della A7, lavori necessari prima di collegarlo al nuovo viadotto

A questo hanno portato i sopralluoghi del tecnici guidati dall’ispettore ministeriale Placido Migliorino. Per Aspi, che si farà carico dei lavori, non ci saranno ritardi

Questo è l’esito dei primi sopralluoghi del team dei tecnici guidati proprio da Migliorini. Anche la rampa che collegava la A7 al Morandi è coeva del ponte crollato

<La Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia ha effettuato oggi il sopralluogo richiesto dalla società all’Ufficio Ispettivo Territoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla struttura “Elicoidale” e sulle altre opere che fungeranno da interconnessione tra il nuovo viadotto sul Polcevera e l’autostrada A7 (tra cui i viadotti “6 luci” e “16 luci”) – dice Aspi in una nota -. Nel corso dell’ispezione sono state valutate le condizioni attuali delle infrastrutture – al momento chiuse al traffico – sulle quali la Direzione di Tronco aveva avviato da diversi mesi una specifica iniziativa finalizzata ad analizzare e risolvere tutte le esigenze manutentive o di adeguamento alle vigenti normative (NTC 2018) prima della prevista apertura al traffico del nuovo ponte sulla Val Polcevera>.

<Il successivo incontro, tutt’ora in corso presso gli uffici della Direzione di Tronco con l’analisi della documentazione progettuale già disponibile, permetterà di confermare l’ultimazione di tutte le attività con anticipo rispetto alle tempistiche previste per l’apertura al traffico del nuovo ponte, pur con alcune integrazioni e miglioramenti dei progetti in fase di ultimazione che saranno prontamente recepite> concludono alla Società Autostrade.

In copertina: il ponte elicoidale quando era ancora in attività, collegato al Morandi, sulla mappa di Google

