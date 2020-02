Stagione degli amori delle rane montane, fine settimana sul Beigua

Per i Junior Geoparker mini trekking di Carnevale in maschera nella Foresta della Deiva

L’amore non conosce stagioni e lo sanno bene le Rane temporarie, che intorno alla fine di febbraio, quando le temperature possono essere ancora rigide, iniziano la riproduzione. Domenica 23 febbraio torna “Frog in love”, il trekking fotografico con Marco Bertolini, Guida del Parco e fotografo naturalista, dedicato alle storie d’amore delle rane. Lungo il Sentiero Natura che da Pratorotondo, seguendo un tratto dell’Alta Via dei Monti Liguri affacciata sul mare, si dirige verso le preziose zone umide del Beigua, il silenzio è rotto dai rauchi gracidii di centinaia di rane che riempiono gli acquitrini alla ricerca della compagna di una stagione: con tutta l’attenzione necessaria per non disturbare l’ambiente, attrezzati di macchina fotografica (reflex, mirrorless o compatta) e cavalletto, potremo sperimentare diverse tecniche di macrofotografia e paesaggio.

L’escursione fotografica, adatta a tutti, durerà l’intera giornata con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12 fino ad esaurimento dei posti disponibili, costo 12,00 € a persona.

E chi non può venire in escursione con noi domenica? Abbiamo pensato anche loro, con una bella presentazione fotografica di Marco Bertolini dedicata alle zone umide del Parco, con emozionanti scatti degli anfibi e dei rettili che hanno scelto il Beigua come habitat. Sarà anche l’occasione per discutere di fotografia naturalistica in preparazione del fototrekking. Appuntamento a Varazze, sabato 22 febbraio alle ore 16 a Palazzo Beato Jacopo. Ingresso gratuito.

Non dimentichiamo poi che siamo nei giorni del Carnevale e potevamo non festeggiarlo insieme ai Junior Geoparker? L’appuntamento è sabato 22 alla Casa del Parco, all’ingresso della Foresta della Deiva a Sassello, tutti in maschera. Faremo una breve escursione nel bosco e poi tutti insieme spaccheremo la Pentolaccia, per chiudere con una gustosa far merenda da Beigua Docks!

Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 18; costo dell’attività 10 € a bambino, compresa la merenda.

