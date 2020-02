A7, chiusure notturne della stazione di Busalla

Per cinque notti consecutive da stasera a partire dalle 21

Sulla A7 Serravalle-Genova, prosegue il piano di interventi all’interno della galleria “Giovi sud”, programmati in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli.

Aspi ricorda che il traffico che da Milano è diretto verso Genova defluisce attraverso una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta e per rendere possibile tale provvedimento, come già comunicato nel precedente programma, rimane chiusa la stazione di Busalla, in entrata verso Serravalle/Milano, nelle cinque notti consecutive di lunedì 17, martedì 18, mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21 febbraio, con orario 21:00-6:00.

Nelle notti di lunedì 17 e martedì 18 febbraio, in concomitanza della chiusura del tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano, si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Vignola Borbera Arquata Scrivia.

Per le altre notti di chiusura programmate di mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21 febbraio, si consiglia, in alternativa, di utilizzare l’entrata della stazione autostradale di Ronco Scrivia.



