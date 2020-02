Un altro pusher della terza età: 72 enne arrestato con 7 chili e mezzo di hashish

Le Volanti lo hanno fermato in via Polonio poco prima delle 21 dopo che aveva ignorato l’alt di un controllo stradale. Ha tentato di scappare, ma è stato fermato. Il poliziotto a quattro zampe Kora ha fatto il resto

Un 72enne di origini calabresi con numerosi precedenti specifici il quale, mentre si trovava alla guida di un’autovettura – peraltro con patente scaduta -, ha ignorato l’alt della Polizia che lo voleva controllare. Una volta raggiunto in via Polonio, gli agenti lo hanno chiaramente visto mentre cercava di disfarsi di un involucro di sostanza marrone, poi rivelatosi hashish, pertanto hanno richiesto l’ausilio di un’unità cinofila ed hanno proceduto ad un controllo più approfondito. Kora, il poliziotto quadrupede, ha subito segnalato residui di sostanza stupefacente nelle tasche dell’uomo dove però non è stato trovato nulla se non la somma di 450 euro in banconote di piccolo taglio.

Immediata è scattata la perquisizione domiciliare che ha portato al rinvenimento di 14 panetti di derivati della cannabis per un peso lordo complessivi di 7,60 chili, un bilancino di precisione e vario materiale pronto per confezionamento, il tutto ben occultato all’interno del sottoscala della cantina del 72enne, ma non abbastanza da sfuggire al fiuto infallibile di Kora.

L’uomo è stato tratto in arresto e associato al carcere di Marassi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Ieri in Valpolcevera ha arrestato anche un genovese che spacciava cocaina.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...