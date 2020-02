WhatsApp: attenzione alla truffa di San Valentino

Arriva un messaggio in cui si dice di cliccare un link con un codice. Così si regalano i dati sensibili ai truffatori: credito e password a rischio

L’ennesima truffa online porta il nome di “virus di San Valentino” e circola su Whatsapp. Si tratta di un virus che mette a rischio i dati sensibili degli utenti e permette ai malintenzionati che l’hanno messo in circolazione di entrare negli smartphone altrui. La truffa si manifesta così: un messaggio inviato da un numero sconosciuto contenente un testo e un codice a sei cifre. Solitamente viene chiesto a chi riceve il messaggio di cliccare sul codice, inviandolo via sms, oppure inoltrandolo ai propri contatti.

Si tratta della più classica delle truffe digitali, che negli ultimi giorni ha fatto registrare un boom di casi su Whatsapp. Cliccando sul codice, si dà la possibilità a chi ha creato il virus di accedere al proprio smartphone, regalandogli di fatto tutti i propri dati sensibili. Messaggi, file, contatti, ma anche password e credito sono a rischio. Il consiglio, quindi, è quello di non cliccare mai su messaggi ricevuti da numeri sconosciuti, non inoltrarli e cancellare immediatamente la chat.

