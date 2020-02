Fantocci di Benetton e Toscani con le mani insanguinate

Provocatorio gesto, che potrebbe avere anche risvolti penali, in piazza Piccapietra

Sovra-tute usa e getta, di quelle solitamente usate per proteggere gli abiti nei cantieri, riempite di carta, guanti di lattice gonfiati e sporcati di colore rosso a simulare il sangue, i visi di Luciano Benetton e Oliviero Toscani stampati su un foglio e messi a simulare il volto dell’industriale e del fotografo. Nelle mani due cartelli: uno, quello messo in mano al fantoccio di Toscani, con la scritta “Amo i soldi, odio la gente. Tanto nessuno revoca niente”; l’altro con insulti (“Sono un pezzo di m….”). Sono stati piazzati nella notte in piazza Piccapietra sotto la sede del Secolo XIX. Su quanto è accaduto indagano i carabinieri.

