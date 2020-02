Furgone-deposito di moto rubate trovato dalla Polizia Locale a Sampierdarena

A bordo c’era anche una moto rubata segnalata dal Gps del proprietario. L’autocarro si trovava regolarmente posteggiato in via Sampierdarena. A bordo ci sono altri mezzi a due ruote e potrebbero essere anche quelli rubati

Il personale della polizia locale del II Distretto Territoriale ha sequestrato ieri pomeriggio un furgone bianco regolarmente posteggiato in via Sampierdarena. Il proprietario di un motociclo Honda, un cinquantenne, ha individuato grazie al collegamento Gps che aveva installato sul mezzo la zona dove era stato portato, ma sulla strada non ce n’era traccia mentre sulla postazione segnalata corrispondeva, appunto, al furgone. L’uomo si è rivolto alla Polizia Locale. Una squadra composta da due agenti e un commissario si è portata sul posto e ha verificato che nel furgone ci fosse effettivamente il mezzo. L’autocarro è stato, quindi, sequestrato come corpo del reato e portato in un rimessaggio convenzionato per risalire anche alla proprietà di altri mezzi che si trovano a bordo. Il furgone è di proprietà di un cittadino senegalese residente a Lecce. Verranno effettuati ulteriori indagini per capire se fosse ancora nella sua disponibilità e individuare eventuali soggetti colpevoli di ricettazione. Il proprietario della Honda ne ritornerà in possesso in breve tempo.

