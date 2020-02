Meteo Limet, cielo velato. Attenzione alle mareggiate

Meteo Genova: si allenta a fatica la contrapposizione tra l’intenso fiume di correnti atlantiche che sta investendo l’Europa centro-settentrionale e l’alta pressione Mediterranea; Liguria che rimane in un contesto variabile e decisamente mite per il periodo, ma attenzione alle condizioni meteo-marine avverse.

Lo dice Daniele Laiosa dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: martedì 11 febbraio 2020

Avvisi: forte burrasca da ovest-sud-ovest sul Mar Ligure al largo, Capo Mele; settore est localmente molto agitato

Cielo e Fenomeni: sull’estremo levante si potrà avere ancora residua nuvolosità di tipo medio-basso; altrove velature estese, più compatte lato costa dal pomeriggio.

Venti: persiste la burrasca da sud-ovest al largo e su Capo Mele, picco a burrasca forte durante la notte; ciclonico sul Golfo con ritorno da est-sud est teso in giornata tra Genova e Tigullio.

Mari: generalmente agitato per onda formata da sud-ovest, localmente molto agitato il settore est tra la notte ed il primo mattino.

Temperature: minime in locale diminuzione a fondovalle e sulla costa; massime in calo nell’interno specie sulle quote appenniniche, in aumento sulla Riviera di Levante.

Costa: min +5/12°C, max: +13/18°C.

Interno: min -2/+8°C, max: +10/15°C.





