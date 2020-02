Infiltrazioni d’acqua alla stazione metro di Brignole, ko la scala mobile

Un’altra scala mobile della metropolitana fermata dall’acqua. Stavolta è una di quelle della Stazione Brignole, che è così oggi ed era così anche sabato scorso

Finalmente si metterà mano alle scale mobili di Dinegro, costruite nel 1992 con un meccanismo da interno e che quindi non hanno mai funzionato se non per qualche giorno perché invece sono all’esterno. Non è mai stata installata una copertura. Qualche volte sono state riparate (spesso sotto elezioni), ma il funzionamento è durato poco, giusto fino ai primi giorni di pioggia.

A dicembre sono cominciati i lavori alle scale di San Giorgio, anche quelle (riparate da piccole tettoie insufficienti a parare davvero la pioggia) fermate ripetutamente dai danni dell’acqua.

Problema complesso per le scale mobili di Sarzano-Sant’Agostino, la stazione della metropolitana più profonda: sono in via di riparazione ma non riapriranno fino a fine marzo. Una è stata fermata per un guasto che ha messo in luce il fatto che tutte fossero potenzialmente pericolose.

Ora anche una delle scale di Brignole è fuori uso. Certo, in tutte le stazioni ci sono gli ascensori (che, anche quelli, ogni tanto si fermano, caso limite quello della profondissima stazione di Sarzano che ha avuto per un periodo ferme sia le scale mobili sia gli ascensori e la risalita lungo le scale fisse è mozzafiato per chi non è allenato e impossibile per anziani e disabili) o, in alternativa, le scale fisse. Prendere la metropolitana a Genova è un affare per gente sportiva.

