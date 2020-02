Alpitel, protesta dei lavoratori contro i licenziamenti

Il gruppo Psc, che lo scorso anno ha acquisito Alpitel, ha annunciato un centinaio di esuberi in tutta Italia. In Liguria Alpitel ha sedi a Genova e Imperia

Per evitare i licenziamenti, i sindacati hanno proposto i contratti di solidarietà fino a 36 mesi, con rotazione fra il personale, l’incentivazione economica a carico dell’azienda per gli esodi pensionistici e volontari ed un piano formativo finalizzato alla riconversione del personale dichiarato in esubero, da reinserire comunque in azienda. Ma l’accordo non è stato raggiunto.

