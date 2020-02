Padre e figlio spacciatori, arrestato il primo, denunciato il secondo

2 chili di marijuana recuperata nella casa della famiglia. Il giovane, minorenne, ha tentato di disfarsene lanciandola dalla finestra

Nel tardo pomeriggio, a Lavagna, i Carabinieri di Chiavari, dopo una perquisizione nell’abitazione di 42 enne gravato da pregiudizi di polizia abitante in quella cittadina, hanno rinvenuto e sequestrato 2 chili di marijuana, parte della quale già suddivisa in dosi. Durante l’ispezione nell’appartamento, il figlio dell’uomo, minorenne, tentava di disfarsi di parte della droga lanciandola dal balcone. È stata prontamente recuperata dai militari che avevano circondato l’abitazione. Pertanto, B.B. è stato tratto in arresto per “detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope”, mentre il minore è stato deferito in stato di libertà. L’uomo, dopo le formalità è stato associato presso il carcere di Marassi.

