Meteo Limet: nubi sparse, addensamenti bassi, ma senza piogge

Meteo Genova: alta pressione in lieve cedimento nei prossimi giorni. Arriveranno annuvolamenti associati a qualche locale precipitazione, temperature nel complesso miti.

Lo dice Paolo Bonino dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: sabato 8 febbraio 2020

Avvisi: nessuno.

Cielo e Fenomeni: su tutta la regione nubi sparse, in prevalenza di tipo medio-alto con il sole che potrebbe apparire come dietro un vetro smerigliato. A tratti saranno probabili anche addensamenti bassi. Non si prevedono piogge. Schiarite più decise a ponente tra il pomeriggio e la serata.

Venti: Deboli da nord sul centro-ponente costiero, deboli orientali altrove.

Mari: Quasi calmo o poco mosso.

Temperature: In aumento le minime, stazionarie le massime.

Costa: min +6/+10°C, max: +13/16°C.

Interno: min -1/+6°C, max: +10/13°C.

