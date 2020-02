Denuncia di un parente: “Ragazzo in escandescenze al Gaslini, bimbi chiusi nelle stanze per due ore”

La segnalazione: <È successo ieri, quando è dovuta intervenire anche la polizia. Nello stesso reparto bimbi encefalitici, epilettici o con tumori al cervello e adolescenti con disturbi psichiatrici>

Secondo la segnalazione giunta in redazione da parte di un parente di un piccolo ricoverato, l’intervento della Polizia è avvenuto ieri, 7 febbraio, presso il reparto psichiatrico infantile del Gaslini. <Per sedare un paziente adolescente particolarmente violento, sotto l’aspetto verbale e fisico>.

La lettera parla di <Grossi disagi per i piccoli pazienti che sono dovuti rimanere chiusi nelle loro camere per più di due ore>.

<Purtroppo è un reparto in cui vengono ricoverati indistintamente sia bambini epilettici, con encefaliti o tumori al cervello che ragazzi adolescenti violenti e con disturbi comportamentali – spiega la persona che ci segnala l’accaduto -. È una problematica che andrebbe approfondita. Quanto meno gli adolescenti avrebbero bisogno di un reparto a sé, ma temo che a Genova manchino le strutture per seguire questi ragazzi>.

