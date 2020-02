Chiusa via Fillak, tutti in autostrada. E la coda, anche oggi, è servita

Traffico completamente fermo in A7. Coda in uscita a Bolzaneto provenendo da Genova

In città: via Fillak chiusa al transito tra via Campi e via Cappello per i lavori del nuovo ponte.

A7: coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso; coda tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto per traffico intenso.

A10: traffico Rallentato tra Genova Pegli e Genova Aeroporto per traffico intenso.

A12: coda di 1 km tra Ovada e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori. Perdita di carico da Genova Est a A7 Milano-Genova in direzione Genova dalle 07:38.



