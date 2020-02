Attenzione, in A12 tratto Nervi-Recco chiuso fino alle 8

Riapertura posticipata per verifiche alla galleria Castello

Sull’autostrada A12 Genova-Sestri Levante, la riapertura del tratto Genova Nervi – Recco in direzione Sestri Levante programmata per le ore 6 di questa mattina è stata posticipata di circa 2 ore per consentire la conclusione delle attività di verifica all’interno della galleria Castelletto avviate nella serata di ieri.

Agli utenti che da Genova sono diretti verso Sestri Levante dopo l’uscita obbligatoria di Nervi potranno procedere lunga la SS1 Aurelia e rientrare in autostrada a Recco

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...