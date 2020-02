“San Teodoro e palestre scolastiche dimenticate”, la sinistra vota contro al Dup nel Centro Ovest

Quello dei Municipi è solo un parere,peraltro in questo caso approvato a maggioranza di centrodestra e, curiosamente, ancora una volta nonostante una serie di critiche, dai rappresentanti locali del M5S. Mariano Passeri (Leu): <Una parte del territorio completamente ignorata. Inoltre i plessi scolastici cadono a pezzi. Non basta mettere a disposizione fondi per il tetto del Centro Civico Buranello>

Quando accorparono Sampierdarena a San Teodoro nel quartiere alle spalle del porto si capì subito che a fare la parte del leone in tutto (fondi e interventi) sarebbe stato il quartiere del Ponente, più problematico sotto tanti aspetti. Si disse che San Teodoro sarebbe stato meglio con Oregina e Castelletto (facendo del centro storico, che rappresenta una cosa completamente a sé, il decimo municipio), che presentano analoghe problematiche e risorse. Successe tanti anni fa e ogni anno i cittadini della zona lamentano che le risorse per gli interventi in zona sono pochi. È sempre il ruolo di Cenerentola del Municipio che contesta Mariano Passeri (Leu) che ieri ha votato contro al Documento unico di programmazione del Comune insieme a Potere al popolo-Rifondazione comunista, Lista civica Insieme e il Partito Democratico.

<Le motivazioni che mi hanno spinto ad oppormi a questa programmazione è la totale mancanza di riferimenti per il territorio di San Teodoro, completamente ignorato, e la carenza di interventi nei plessi scolastici che avrebbero invece bisogno di manutenzioni e restaurazioni urgenti: palestre in condizioni pessime, e condizioni di generica sicurezza assai precaria – dice Passeri -. Sottolineo che, durante il dibattimento, l’assessore comunale Pietro Piciocchi, ospite ai fini di illustrare il programma stesso, ha esposto agli astanti un elogio ridondante dell’operato della giunta, minimizzando tutte le recriminazioni poste da noi consiglieri, compresi, sino ad un certo momento, anche quelli del “Movimento 5 Stelle”, i quali poi, con stupore diffuso hanno deciso di dare un parere favorevole. Lo specchietto per le allodole dei finanziamenti per il rifacimento della struttura sportiva “Morgavi”, con 2 milioni di euro ricevuti come finanziamento sportivo dal Coni, e l’inserimento di 750.000. euro per la ristrutturazione del tetto del Centro Civico, non devono far credere che non fosse possibile fare di più, anche perché questi due esempi figurano come interventi necessari al di sopra dell’ordinaria amministrazione>.

<Un’altra motivazione che mi ha spinto a votare contro il Dup del Comune è l’ulteriore falciata a fondi e autonomie dei municipi, ridotti ad essere un braccio nemmeno più troppo autonomo, rispetto alll’amministrazione centrale – prosegue il consigliere Leu -. Credo sia una cosa gravissima, e noto un acuirsi di questo accentramento comunale>.

<Per quanto riguarda la palestra del centro civico – aggiunge il consigliere di Municipio -. Ringrazio tutti i colleghi consiglieri che attraverso una mozione firmata all’unanimità, hanno accolto l’appello di cui mi son fatto portavoce, di una grandissima persona, una professoressa di educazione fisica dell’istituto comprensivo Nicolò Barabino, che ha deciso di non tacere più e soffrendo per la situazione che doveva vivere assieme ai suoi ragazzi – perdite d’acqua, pericoli strutturali, allagamenti e altro – ha cercato in tutti modi di far emergere la problematica. Prima abbiamo fatto un importante passaggio istituzionale, dopodiché visto che i risultati tardavano ad arrivare e le problematiche continuavano a peggiorare, abbiamo mobilitato gli organi di stampa che ci hanno dato un ulteriore mano. Questo lo dico e lo sottolineo perché, oggettivamente l’intervento sul centro civico dovrebbe essere derubricato come, un intervento “straordinario” mosso da necessità e urgenza, senza interferire su quelli che sono interventi altrettanto importanti che non vengono nemmeno messi all’interno del “libro dei sogni>.

Qui il video della seduta.

