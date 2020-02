Orlandiani (Pd), parte del M5S, Linea Condivisa e società civile: pronta lettera di sostegno per Sansa

Obiettivo: vincere le resistenze di Alice Salvatore e di quei pentastellati che le fanno quadrato attorno, oltre a quella della minoranza Dem. Pronto un documento firmato da 6 parlamentari, 3 consiglieri regionali e 3 comunali

Contatti vorticosi, telefonate, messaggi. Morde il freno il gruppo che si è formato attorno a Ferruccio Sansa e che vorrebbe opporre il giornalista a un altro giornalista, Giovanni Toti, per adesso (quasi) certo candidato del centrodesta alla presidenza della Regione Liguria.

La maggioranza orlandiana dei Democratici sembra in gran parte già schierata anche ieri il segretario regionale Simone Farello (orlandiano, appunto) avrebbe negato ogni accordo già in essere. Non ci sente, invece, la minoranza.

Resistenze ancora più forti vengono da Alice Salvatore, vincitrice delle Primarie online, dal suo gruppo in Regione che le fa quadrato attorno. Il “Blog delle Stelle” ha titolato, il 2 febbraio scorso “Con Alice Salvatore per liberare la Liguria” rinforzando la posizione che vorrebbe M5S e Pd in due liste separate. Posizione che pare sia, al momento, anche quella di Beppe Grillo.

C’è però una parte del M5S che è di altra opinione. Tra questi, il senatore pentastellato Mattia Crucioli, avvocato genovese eletto in Liguria, che sarebbe della partita con altri 5 senatori, 3 consiglieri regionali e 3 comunali.

Ci sarebbe già una lettera aperta di sostegno sottoscritta, tra gli altri, dal consigliere regionale di Linea Condivisa Gianni Pastorino e dal consigliere comunale Pd Alessandro Terrile che non nega di essere a favore della candidatura di Sansa. La lettera avrebbe la funzione di spingere chi tentenna a prendere posizione e di spingere quella parte del M5S che sta con Salvatore al confronto sulla candidatura comune.

L'”arma segreta” per forzare le resistenze sarebbe una parte della società civile pronta a unirsi alla compagine che vorrebbe una candidatura esterna appoggiata da una lista giallo-rossa.



