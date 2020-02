Chiusura della 30 Giugno e incidente, città e autostrade paralizzate dal traffico

Incidente a Sampierdarena dopo la rotonda di Largo Jursé, in direzione ponente e chiusura di un’ora di via 30 Giugno 1960 per i lavori del ponte e il traffico del ponente e della Valpolcevera va in tilt.

Problemi anche all’uscita di Genova Ovest della A7 Milano Genova. Le code sono causate dal fatto che la viabilità cittadina non non riceve. Coda anche tra bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Genova Sampierdarena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria; coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso; coda tra Genova Ovest e Genova Bolzaneto per traffico intenso.

Sulla A12 scorta veicoli tra Rapallo e Genova Nervi per verifica tecnica e coda tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

Sulla A26 coda in entrambe le direzioni tra Masone e Voltri.

