Bimbo di 5 anni perso a Carignano. Trovato dalla polizia locale

Paura a Carignano, in via Bixio, dove un bimbo di 5 anni è sfuggito alla mamma ed è scappato. La donna si è rivolta agli agenti della polizia locale del I distretto che erano in zona per regolare il traffico per la sicurezza dei bimbi all’uscita delle scuole. Gli agenti del territorio, con l’ausilio di personale del reparto Pronto I in fretta: era andato a trovare la zia che si è stupita di esserselo ritrovato davanti da solo. La mamma, che è incinta, ha avuto un malore. L’avventura del piccolo fuggitivo, per fortuna, si è conclusa con un lieto fine.

