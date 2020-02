All’Albergo dei Poveri spettacolo sull’omocausto. Ci sarà anche il Sindaco

Oggi, 2 febbraio, il sindaco Marco Bucci sarà presente alle ore 17 per un saluto all’evento “La Zona Grigia”, lo spettacolo itinerante di parole, musiche e installazioni organizzato da Arcigay Genova per il Giorno della Memoria 2020, in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova. Ne dà notizia Arcigay Genova

<La storia ci ha insegnato quanto sia importante il ruolo delle Istituzioni nella prevenzione e nel rifiuto di ogni discriminazione e siamo soddisfatti della presenza del Sindaco di Genova – continuano all’associazione -. Ci auguriamo che questo sia un primo passo solido e importante per la costruzione di un nuovo lavoro efficace per il nostro territorio>.

All’Albergo dei Poveri di piazzale E. Brignole 2 si terrà lo spettacolo itinerante di parole, musiche e installazioni “La Zona Grigia”, organizzato da Arcigay Genova per il Giorno della Memoria 2020, in collaborazione con l’Accademia ligustica di belle arti, il Conservatorio Nicolò Paganini e l’Università degli Studi di Genova.

<Per il quarto anno consecutivo – dicono all’associazione la nostra associazione si impegna a presentare alla Città di Genova una riflessione sulle deportazioni compiute in Europa dal regime nazi-fascista, prima e durante la Seconda Guerra Mondiale. La crescente sensazione che la nostra società stia tornando a dimenticare l’importanza e il valore della persona e della vita umana nelle sue specificità e nella sua identità ci spinge a tornare alle narrazioni che nel secondo dopoguerra hanno costruito la consapevolezza di quanto era avvenuto. Se questa consapevolezza non è stata raggiunta o, forse, è andata in parte persa, allora è di nuovo importante ricominciare con forza. Lo spettacolo “La Zona Grigia”, dal titolo del secondo capitolo del libro “I Sommersi e i Salvati” di Primo Levi, riprende quindi dalla lettura delle testimonianze di chi ha trovato la forza di raccontare quanto era avvenuto>.

Tante le collaborazioni e le partecipazioni, consultabili ul sito dedicato allo studio della deportazione degli omosessuali e agli eventi dedicati di Arcigay Genova: www.omocausto.it

