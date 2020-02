Genova Cleaner, la missione a Voltri ha “fruttato” 58 sacchi di spazzatura

Alcuni passanti sono stati contagiati dal “virus” del volontariato e si sono uniti all’opera. In 40 hanno raccolto i rifiuti sulla spiaggia

58 sacchi di spazzatura divisi in plastica, vetro e indifferenziata: questo il risultato del lavoro dei circa 40 cleaners che hanno pulito per circa due ore.

<In questa spedizione vorremmo ringraziare particolarmente tutte le persone che nonostante il cambio di programma all’ultimo minuto hanno deciso lo stesso di partecipare – dicono i volontari di Genova Cleaner -. Inoltre ringraziamo i passanti che hanno deciso di unirsi a noi anche accompagnati dai propri bambini. Infine ma non meno importante, ringraziamo tantissimo Matteo per tutto il materiale che ci ha donato che in questa spedizione è stato fondamentale>.







Un particolare delle bottiglie e delle lattine di birra raccolte dietro al posteggio Pam, un problema del quartiere perché lì comperano gli alcolici quelli che poi creano problemi all’intera zona quando sono in stato di ebbrezza. Il parcheggio è privato (del supermercato) e non può nemmeno intervenire la polizia locale. Parte delle bottiglie, poi, finiscono in spiaggia

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...