I semafori intelligenti funzionano: diminuiscono le sanzioni. I dati delle multe

Garassino: <Non è vero che servono a fare cassa, sono necessari per la sicurezza negli incroci più pericolosi>. Ne arriveranno presto altri quattro. Ecco dove saranno

I semafori che sono in grado di riprendere e sanzionare chi passa col semaforo rosso funzionano. Lo dimostra il numero delle sanzioni, che è in calo, segno che i cittadini stanno imparando. <Ci sta a cuore la sicurezza dei cittadini prima di tutto – dice l’assessore alla Polizia locale Stefano Garassino -. Il ricatto elettorale, “se fai le multe non ti voto”, non può essere accettato quando di mezzo c’è la vita stessa dei genovesi. negli anni passati la città è rimasta troppo indietro in tema di sicurezza stradale, lo abbiamo capito dal momento dell’insediamento di questa giunta e abbiamo immediatamente cominciato a studiare tutti i sistemi in grado di incidere sui fenomeni di inosservanza delle regole del codice della strada. Possiamo discutere di tutto, ma non sulla sicurezza. Euesta Amministrazione sin dall’inizio ha programmato azioni decise, che, con l’aiuto della polizia locale, siano in grado di interrompere la mattanza sulle strade della città. Al netto di qualche malore alla guida, gli incidenti sono causati da velocità, guida col cellulare e inosservanza dei semafori. Per ognuna di queste infrazioni stiamo procedendo senza se e senza ma ad azioni sanzionatorie che sono educative: in ballo c’è la vita stessa di chi guida e quella dei pedoni, soprattutto anziani>.

Da cosa si desume che le multe dei semafori che registrano i passaggi col rosso funzionano: dai numero. Le sanzioni, quando i genovesi si sono accorti che arriva a casa la bolletta, stanno decisamente più attenti.



Tutti i numeri

Il primo impianto ha generato in totale in 6 mesi di attività, tra luglio e novembre, un totale di 4136.

Corso Europa incrocio via Timavo: 55 sanzioni a luglio, 33 ad agosto, 37 a settembre, 48 ottobre, 23 a novembre.

Via Isonzo intersezione corso Europa: 554 a luglio 544 ad agosto, 586 a settembre, 638 ottobre, 310 a novembre per un totale di 2632.

Via Timavo intersezione Corso Europa: 263 a luglio, 310 ad agosto, 278 a settembre, 269 ottobre, 135 a novembre. Totale 1228.

Corso Europa incrocio con via Isonzo direzione levante: 19 sanzioni a luglio, 10 ad agosto, 14 a settembre, 25 ottobre, 12 a novembre per un totale di 80.

Le sanzioni a luglio sono state 864, ad agosto 897, a settembre 915, ottobre 980, a novembre 480 per un totale, appunto, di 4136.

Il secondo impianto è entrato in funzione ad agosto e in 4 mesi ha generato 421 sanzioni

Via in Brea angolo Corso Torino direzione levante: 14 sanzione ad agosto, 46 a settembre, 56 a ottobre, 3 a novembre per un totale di 119. Corso Torino incrocio via Tolemaide direzione nord: 3 sanzioni ad agosto, 11 a settembre, 15 ottobre, 7 novembre, 36 in totale.

Corso Torino angolo via Invrea direzione sud: 43 sanzioni ad agosto 78 settembre 76 ottobre, 27 novembre per un totale di 224.

Corso Torino angolo via Invrea direzione nord: 9 sanzione ad agosto, 6 a settembre, 6 ottobre, 21 a novembre per un totale di 42.

Le sanzioni sono stata in totale 69 ad, agosto, 141 a settembre, 153 a ottobre 58 novembre per un totale di 421.

Il totale dei due impianti di cui uno attivato a luglio e uno ad agosto, è di 4557 sanzioni tra luglio e novembre.

I mesi in cui ci sono state più sanzioni sono stati settembre e ottobre, al ritorno dalle ferie. Poi le infrazioni sono drasticamente diminuite,

Quattro nuovi semafori entro maggio a Genova

Saranno dotati di impianto in grado di sanzionare chi passa con rosso. Gli incroci regolati dei semafori intelligenti saranno tra via Cantore e via San Bartolomeo del Fossato a Sampierdarena, via Felice Cavallotti, via Capresa e via Orsini, (al confine tra i quartieri di Sturla e Albaro), alla foce tra via Brigate Partigiane e corso Aurelio Saffi. Il quarto sarà tra via Antonio Giulio Barrini e via Filippo Corridoni, tra San Fruttuoso e Albaro.

Le nuove installazioni si andranno ad aggiungere ai semafori già in funzione.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...