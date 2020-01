Concio (da 100 tonnellate) da sistemare sul ponte, prevista la chiusura di via 30 Giugno

Maggiori informazioni sul giorno e sulle tempistiche della prevista chiusura al traffico della strada saranno fornite non appena disponibili

In previsione del prossimo varo del concio di Pila 9 (la parte in acciaio che si fissa sulla pila), si renderà necessaria nei prossimi giorni la chiusura al traffico per alcune ore di via 30 Giugno, per motivi di sicurezza.

L’operazione è propedeutica al varo dell’impalcato dal 100 metri che sarà sistemato tra la Pila 8 e la Pila 9.

Il concio, del peso di 100 tonnellate, sarà sollevato con una maxi gru cingolata.

La temporanea chiusura della via sarà debitamente comunicata alla popolazione con segnaletica mobile e a messaggio variabile, nonchè attraverso il canale di Telegram (qui il link per iscriversi al servizio).

