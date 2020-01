Scritte blasfeme e offensive verso i CC incise alla stazione con pietre. Denunciati

Incisioni sulla bacheca della sala d’attesa e sui muri. Due diciottenni pregiudicati nei guai

In nottata, a Ronco Scrivia, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato per “vilipendio alle forze armate, deturpamento e imbrattamento di cose altrui” due giovani 18enni abitanti uno a Ronco e uno a Genova, entrambi con pregiudizi di polizia. I due giovani, mentre si trovavano all’interno della locale stazione ferroviaria, con una pietra, oltre a danneggiare la bacheca della sala d’attesa, ne deturpavano i muri, con delle scritte blasfeme e offensive, contro l’Arma dei carabinieri. Uno dei due, trovato in possesso di una modica quantità di hashish e di una sigaretta artigianale contenente medesima sostanza, poi sequestrata, sarà segnalato alla Prefettura quale assuntore di droghe.

