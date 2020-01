Manutenzione in A12, raffica di chiusure notturne del casello di Genova Est

Per lavori programmati dalla sera del 31 gennaio

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per programmati lavori di manutenzione all’impianto di illuminazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiusa l’uscita della stazione di Genova est, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-in uscita per chi proviene da Genova, dalle 22:00 di venerdì 31 gennaio alle 6:00 di sabato 1 febbraio;

-in uscita per chi proviene da Sestri Levante, dalle 22:00 di lunedì 3 alle 6:00 di martedì 4 febbraio.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Genova Nervi, sulla stessa A12 Genova-Sestri Levante, o alla barriera di Genova ovest, sulla A7 Serravalle-Genova

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...