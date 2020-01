Chiusura delle Poste, il presidente del Municipio Centro Ovest: “Subito assemblea coi cittadini”

Falcidia: <Il distaccamento attuale serve una zona collinare già con pochi servizi, abitata da numerosi residenti, bisognerebbe quindi implementare e aprire delle nuove attività e non chiuderle. Urge un incontro alla presenza degli abitanti>

«Come presidente del municipio Centro Ovest ho nuovamente richiesto un incontro con i rappresentanti regionali di Poste Italiane, da tenersi nella prima settimana di febbraio e aperto alla partecipazione dei residenti, per capire le motivazioni relative alla chiusura dell’ufficio postale di via Rigola a Sampierdarena – dice Renato Falcidia, dice il presidente municipio Centro Ovest -. Questa scelta di “tagliare” un importante presidio sociale della delegazione non tiene conto della specificità del territorio. Il distaccamento attuale serve una zona collinare già con pochi servizi, abitata da numerosi residenti, bisognerebbe quindi implementare e aprire delle nuove attività e non chiuderle. Per rinforzare questa richiesta, infatti, il Consiglio da me presieduto ha approvato all’unanimità un documento con cui chiede a Poste Italiane di non chiudere il servizio e, anzi, di aprire un dialogo con i vertici di questa azienda. Serve attivare un percorso di riqualificazione condiviso, che vada a rinforzare il tessuto sociale della delegazione, iniziando dall’ascolto dei cittadini. Come municipio e come Lega cercheremo di opporci a questa decisione».



