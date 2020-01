I Nas al San Martino: acquisiscono informazioni sulle macchine per la radioterapia

Il Nucleo anti sofisticazione dei carabinieri, come la Guardia di finanza delegato dalla Procura di acquisire informazioni sulla vicenda delle macchine rotte che costringono i pazienti a spostarsi a Savona, indaga sul caso degli acceleratori rotti

I carabinieri del Nas sono entrati questa mattina all’ospedale San Martino per acquisire documentazione e informazioni a proposito dei macchinari rotti e dell’attività di quelli ancora in uso. Per quanto riguarda i primi, le indagini coprirebbero una decina d’anni. L’inchiesta mira a ricostruire tutta la vicenda, a partire dalle tipologie di macchinari non più funzionanti per poi analizzare la “vita” delle strumentazioni, i guasti e come si è fatto fronte alle criticità.

Sulla questione della mancata sostituzione dei macchinari più vecchi indaga anche la Corte dei Conti.

