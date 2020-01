Domani sera in Tv la Genova “meraviglia” di Alberto Angela – IL VIDEO

Su Rai1, alle 21:20, la puntata dedicata alla nostra città che conclude la stagione del programma. A raccontare la Superba è stato chiamato Luca Bizzarri, attore e presidente della Fondazione Palazzo Ducale

Le riprese si sono svolte lo scorso novembre, principalmente tra Palazzo Doria e la Lanterna, con la collaborazione di Villa del Principe Palazzo di Andrea Doria, del Trust Floridi Doria Pamphilj e di MuMA e con il supporto tecnico di Genova Liguria Film Commission.

Sarà in onda sabato 25 gennaio alle 21.20 su Raiuno, la puntata di Meraviglie dedicata a Genova, che chiude la terza stagione del programma condotto da Alberto Angela con la regia di Gabriele Cipollitti e la fotografia di Enzo Calò. “Meraviglie – La penisola dei tesori” è un programma televisivo documentaristico ideato e condotto da Alberto Angela che porta sul piccolo schermo i 55 siti nazionali riconosciuti dall’Unesco come “Patrimonio dell’Umanità”.

Oltre alla Lanterna e al Palazzo del Principe, scopriremo il Quirinale, i graffiti della Val Camonica. <Il viaggio di Meraviglie si conclude sabato prossimo su Rai1 con una puntata davvero speciale>, ha scritto Angela sulla sua pagina Facebook.

<Sono molto orgogliosa che Genova sia protagonista in prima serata su Rai1 – commenta l’assessore allo Sviluppo economico turistico e Marketing territoriale Laura Gaggero –. Ringrazio Alberto Angela per aver scelto di fare tappa nella nostra città, per raccontarne la bellezza e portare il suo patrimonio architettonico e paesaggistico nelle case di un pubblico così ampio. Genova ha una storia gloriosa di Repubblica Marinara, oltre ad essere uno scrigno che racchiude opere d’arte straordinarie. Genova è una città da scoprire e da amare, per tornarci ancora. Conoscerla attraverso lo sguardo di Alberto Angela, farà sicuramente scattare il desiderio di venire a visitarla>.

