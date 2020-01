Manutenzione del viadotto Veilino, A12 chiusa alla notte

Da mercoledì 29. Lo stop servirà anche per i controlli sulle gallerie

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, nell’ambito del piano di ispezioni delle gallerie programmate nel mese di gennaio e per alcuni interventi di manutenzione sul viadotto “Veilino”, in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova est e Genova Nervi, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-verso Sestri Levante, dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 gennaio;

-in entrambe le direzioni, verso Sestri Levante e Genova, dalle 22:00 di giovedì 30 alle 6:00 di venerdì 31 gennaio.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

verso Sestri Levante, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova est, si potrà percorrere la viabilità ordinaria con rientro sulla A12, alla stazione autostradale di Genova Nervi, per proseguire verso Sestri Levante;

verso Genova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Nervi, si potrà percorrere la viabilità ordinaria con eventuale rientro sulla A12, alla stazione autostradale di Genova est.

