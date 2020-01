Incidente mortale auto-moto in via Siffredi. Responsabile forse in fuga

Il responsabile del tragico sinistro sarebbe in fuga, ma le notizie sono ancora frammentarie

La vittima è un motociclista. Inutili i soccorsi. Sul posto polizia locale e ambulanza. Secondo le prime notizie, il responsabile del sinistro sarebbe in fuga. È successo poco prima delle 7:30 in via Siffredi, a Sestri.

La polizia locale, oltre essere presente sul posto con pattuglie del VI distretto e con la squadra del reparto Infortunistica per i rilievi, sta inseguendo l’auto che avrebbe causato l’incidente e si sarebbe data alla fuga.

Articolo in aggiornamento

