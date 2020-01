Con Italia Nostra all’abbazia della Cervara

Italia Nostra propone, per domenica 26 gennaio, una visita guidata all’incantevole sito monumentale dell’Abbazia della Cervara, affacciata sul mare nel cuore del Monte di Portofino.

Accompagnati da una guida specializzata, i partecipanti (quota di iscrizione 15 euro) potranno scoprire un affascinante complesso religioso interamente restaurato che normalmente è chiuso alle visite in quanto è una proprietà privata e viene affittato per eventi.

Il convento della Cervara venne edificato a partire dal 1361 e fu visitato da numerosi personaggi famosi: da Petrarca a Santa Caterina da Siena, di ritorno da Avignone, a Francesco I, re di Francia, che vi fu tenuto prigioniero dopo essere stato sconfitto da Carlo V. Quello che un tempo fu l’orto dei monaci è oggi l’unico giardino monumentale all’italiana conservato in Liguria.

In caso di maltempo l’evento è comunque confermato.

È possibile unire alla visita dell’Abbazia una gita escursionistica sul Monte di Portofino, che raggiungerà il convento toccando l’eremo di Sant’Antonio di Niasca (che accoglieva minuscole comunità di monaci eremiti già nel XIV° secolo e i cui ruderi purtroppo oggi sono stati inglobati in un edificio ottocentesco), la cappella di Sant’Antonio alle Gave (attestata già nel 1089) e la cappella di San Sebastiano (cappella gentilizia privata della famiglia Savignone, discendente dei Fieschi di Lavagna), tutti piccoli gioielli artistici poco conosciuti legati alla presenza monastica sul promontorio di Portofino, conosciuto più per la natura incontaminata che per queste interessanti tracce storiche.

Scegliendo questa seconda opzione, l’appuntamento è anticipato alle ore 7.30 a Genova, in piazza della Vittoria (lato Caravelle), da cui i partecipanti raggiungeranno il Monte con mezzi propri e con spese a proprio carico.

Dislivello: 250 m

Ore di cammino: 4:30

Appuntamento per sola visita all’Abbazia: ore 10.30 presso Cervara.

Info e prenotazioni in sede entro sabato 25 gennaio contattando:

Silverio e Giuliana Cencio (010398713 ore serali – 348.1392793)

Fulvio Lazzeretti (0103622376 ore serali – 333.6746601).

