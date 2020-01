Linea ferroviaria chiusa per i cantieri del ponte, quando e come?

È necessaria per l’installazione della trave da 100 metri che scavalcherà il Polcevera. Cristina Lodi (Pd) e Gianni Crivello (Lista Crivello) chiedono informazioni al sindaco sulle modalità di chiusura

Lodi e Crivello chiedono al Sindaco un'<Informativa urgente su crono programma lavori che interesseranno la linea ferroviaria sulle due direttrici, la Bastioni e la Sommergibile, a seguito del posizionamento dell’impalcato del Ponte Morandi, che scavalcherà il torrente Polcevera. Chiarimenti sui tempi di chiusura e azioni messe in campo per ovviare alle ripercussioni sulla mobilità e ai disagi per i cittadini>.

La notizia della chiusura del tratto della linea sotto il nuovo viadotto è arrivata il giorno in cui i sindaci delle valli Stura, Orba e Leira si sono incontrati col prefetto Carmen Perrotta. Per 11 giorni non potranno transitare i treni, a partire dal 10 o dal 12 marzo. C’è da posare l’impalcato da 100 metri che scavalcherà il torrente.

Sulla linea Bastioni viaggia il traffico passeggeri e merci fra Sampierdarena e Ovada, Milano e Torino (via succursale e via Busalla). Sulla linea Sommergibile,transita il traffico merci fra gli scali di Genova Marittima e Sampierdarena.

