“The Black Bag”: i giovani che puliscono le spiagge domani a Punta Vagno

L’appuntamento è alle ore 14:00 nei pressi del locale Time di Corso Italia per ripulire da plastica e rifiuti vari la spiaggia adiacente a piazzale Kennedy

Cliccando sulla foto si arriva alla pagina Facebook dell’evento

Ai partecipanti, gli organizzatori consigliato di munirsi di guanti, borse rigide o sacchi resistenti, eventuali utensili per la raccolta.

The “Black Bag” è un gruppo di ragazzi tra i 24 e i 28 anni. Da un mese i giovani trascorrono parte della loro domenica a ripulire gli arenili. Vogliono costituirsi in associazione e cercano volontari che con loro portino avanti l’impegno per l’ambiente e per la nostra città.

