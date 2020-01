Lo storico circolo Cap rischia la chiusura

Lo storico luogo di incontro in via Albertazzi potrebbe chiudere i battenti. Il Pd si schiera a difesa <di un insostituibile luogo di incontro, confronto e accoglienza>

<Apprendiamo con sconcerto e preoccupazione del rischio chiusura che si prospetta concretamente per il Circolo Cap di Genova – dicono il Pd Liguria e Genova, e i gruppi del partito in Regione e Comune -. Crediamo si tratti di una situazione inaccettabile e di un pericolo che questa realtà e Genova non possono correre, perché perdere il Cap significherebbe per la nostra città perdere un insostituibile luogo di incontro, confronto e accoglienza. Negli anni il Cap ha ospitato i protagonisti del mondo culturale, sportivo, del volontariato e politico genovese e ha accolto i cittadini. In questo difficilissimo frangente, esprimiamo la nostra solidarietà al Circolo e alla preziosa squadra che ne costituisce l’anima. Il Partito Democratico sarà accanto al Cap in questa dura battaglia già lunedì 20 momento della conferenza stampa del Circolo e lancia un’appello a tutte le istituzioni e realtà genovesi perché uniscano le loro forze a difesa di questo presidio insostituibile per la città>.

