Corteo di protesta dei tifosi genoani contro Preziosi

Un corteo di protesta a bordo di auto e moto contro il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha sfilato oggi dalla gradinata nord dello stadio Ferraris, dove i tifosi si erano dati appuntamento, fino a via Palestro, dove nel 1893 è nata la società. Cinquecento i supporter rossoblu che hanno partecipato alla marcia contro il presidente, ennesima azione di protesta mentre la squadra affonda nella classifica. La tifoseria genoana aveva annunciato con un comunicato la ripresa delle ostilità. Oggi, in via Palestro, hanno acceso torce e fumogeni e scandito slogan contro preziosi, srotolando striscioni dal testo inequivocabile. Nel mirino, oltre alle scarse performance della squadra, il suo futuro societario.

Il video del “Clan dei Grifoni Genoa”

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...