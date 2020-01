Magazzini dei farmaci Gaslini e Galliera, Fp Cgil contro la privatizzazione

Secondo il sindacato, l’intenzione è stata attraverso un avviso di consultazione preliminare di mercato emesso da Alisa: <Immediato ritiro della procedura o sarà dura battaglia sindacale>

La FP CGIL esprime <netta contrarietà alla volontà di Regione Liguria e delle Amministrazioni dell’Istituto Gaslini e dell’Ospedale Galliera di esternalizzare e privatizzare la gestione dei magazzini farmaci, dispositivi medici e beni economali delle rispettive strutture ospedaliere, comprensive dei conseguenti servizi di trasporto>.

<È una scelta che non ha alcuna motivazione reale di riduzione dei costi o di aumento dell’efficienza ma si colloca unicamente in una logica privatizzatrice e di spacchettamento dei servizi con conseguenze gravi sulla gestione dei servizi e sul futuro occupazionale dei lavoratori coinvolti – proseguono al sindacato -. Pertanto chiediamo l’immediato ritiro di tale procedura, determinati a mettere in atto tutte le forme di protesta sindacali per fermare questa ed analoghe scelte future>.

