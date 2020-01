Giardini don Acciai, catturato il cinghiale che ieri aveva costretto alla chiusura

Molti gli ungulati in zona (Oregina), vicina al Righi. Purtroppo c’è chi getta loro del pane e, oltre a creare problemi al quartiere, fa del male a loro: quando vengono catturati, di norma, vengono poi abbattuti

È stato catturato stamattina dagli uomini della squadra regionale (gli ex provinciali) il cinghiale che ieri aveva costretto a chiudere i giardini in anticipo perché non voleva uscire dall’area dove giocano i bambini. Ieri sera in via Napoli “pascolavano” altri due ungulati a cui alcuni residenti hanno gettato del pane. È proprio il cibo (preso dai cassonetti o gettato dai cittadini) a trattenere i cinghiali in città. Chi lo getta non fa il loro bene: gli ungulati restano dove sanno che possono mangiare e prima o poi vengono abbattuti o catturati e, di norma, destinati all’abbattimento. Gli animali catturati, infatti, non possono essere reimmessi in natura.

Per chi alimenta gli animali selvatici è prevista una sanzione.





