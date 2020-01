Begato, spacciatore arrestato. Aveva anche una pistola con la matricola abrasa

È successo in via Cambiaso alle 10. La polizia di Stato ha arrestato un 21enne per il reato di detenzione di sostanza stupefacente al fine di farne commercio e ricettazione

Ieri mattina, i poliziotti del commissariato Cornigliano transitando in via Cambiaso, hanno notato il giovane genovese che, cambiando direzione improvvisamente, gettava via un piccolo involucro in cellophane

Gli operatori, ormai insospettiti dall’atteggiamento irrequieto del giovane e recuperato l’involucro contenente 7,15 grammi di hashish, lo hanno fermato per controllarlo.

La successiva perquisizione domiciliare, avvenuta con l’ausilio dell’unità cinofila, ha inoltre permesso di sequestrare 62 grammi di hashish, 13 grammi di marijuana, 390 euro in banconote di piccolo taglio, due grinder, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento ed una pistola beretta con matricola abrasa.

Accompagnato presso il carcere di Marassi, è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

