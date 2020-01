A Villa Scassi vende droga a un turista. Arrestato dai carabinieri

Nel parco dove giocano i bambini del quartiere colto in flagrante un pusher che aveva pochi grammi con sé, molti di più a casa

Nel pomeriggio di ieri, all’interno del parco Villa Scassi, i carabinieri della Stazione di San Teodoro e Scali, traevano in arresto in flagranza, per spaccio di sostanze stupefacenti aggravato – uso personale, in cittadino ecuadoriano residente a Genova, sorpreso a cedere 1,5 grammi di marijuana in cambio di 30 euro a un turista cileno. Nel corso della perquisizione domiciliare venivano rinvenuti ulteriori 372 grammi della stessa sostanza stupefacente. Arrestato e collocato agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.

