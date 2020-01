La scorsa notte, alle tre, i vigili del fuoco di Genova est sono intervenuti in piazza Sturla per l’incendio di un negozio di parrucchiere. L’intervento ha permesso di limitare i danni da fumo al resto del condominio. Sulle cause indaga la polizia di stato giunta sul posto.









