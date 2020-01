Perdita di gas in via Bertuccioni, intervengono vvf e Ireti

Aggiornamento: Ireti ha riparato il guasto. Nei prossimi giorni sarà sostituita la linea

Perdita di gas dalla presa in via Bertuccioni, al civico 20. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici Ireti. Questi ultimi stanno lavorando alla soluzione del problema che non dovrebbe protrarsi a lungo.

Inevitabili difficoltà per la viabilità al momento dell’intervento del grande camion dei pompieri.

I tecnici Ireti hanno operato sulla presa del palazzo che perdeva molto gas. Hanno iniziato lo scavo a mano. Poi l’impresa che lavora per Ireti è arrivata e ha liberato bene il tubo, riparato provvisoriamente dai tecnici. Lo scavo è stato chiuso e segnalato con cartelli in attesa della sostituzione della linea.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...