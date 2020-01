Minore denuncia: “Rapinato del cellulare da una gang in via Bologna”

La denuncia è stata presentata ai carabinieri dal padre del ragazzino che ha detto di essere stato accerchiato nella strada di San Teodoro. A raccontare cosa è successo saranno le telecamere puntate sulla via

Ieri mattina un 45 enne residente a Genova ha denunciato presso i carabinieri della stazione di San Teodoro e Scali che nella serata del 12 gennaio in via Bologna, nel quartiere di San Teodoro, il proprio figlio minore veniva avvicinato da alcuni giovani, verosimilmente di nazionalità sudamericana, i quali, dopo averlo immobilizzato lo hanno derubato del cellulare dandosi alla fuga per le vie limitrofe. La giovane vittima non ha subito lesioni. Sono in corso accertamenti per identificare gli aggressori in considerazione che la zona è coperta da videosorveglianza.

