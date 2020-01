Raccolta reclami per disservizi Trenitalia del Comitato Valli Stura-Orba

Gli utenti possono segnalare i problemi incontrati via mail o attraverso la pagina Facebook

Il Comitato Difesa Trasporti Valli Stura ed Orba ha avviato una raccolta reclami per ritardi e mal funzionamenti dei treni.

<Fare reclamo richiede tempo, né siamo pienamente consapevoli, ma è l’unico modo per lasciare “traccia” del disservizio subito ed è l’unico modo per dare forza alle nostre richieste ai tavoli tecnici – spiegano al comitato -. Per questo motivo invitiamo sempre e comunque a segnalare con la procedura di reclamo ogni disservizio subito. Il nostro comitato ha quindi indetto una raccolta dei reclami al fine di rafforzare la nostra posizione e supportare le nostre richieste. Potete aderire alla nostra raccolta sia tramite mail che tramite Facebook>.

Come fare

· via mail potete scrivere a questo indirizzo comitatodtvso@gmail.com inserendo nell’oggetto della mail il testo “CODICI RECLAMO” ed inviando i seguenti dati: data disservizio, codice reclamo, numero treno coinvolto e una breve sintesi del disservizio;

· sulla pagina Facebook sarà giornalmente pubblicato un post relativo ai CODICI RECLAMO. Il comitato chiede di inserire solamente sotto al post di quello specifico giorno i seguenti dati: data disservizio, codice reclamo, numero treno coinvolto e una breve sintesi del disservizio.

(Esempio: 21/11/2019 – codice 123456789 – treno 6055 – Arrivato a Genova Brignole con +24’ per cause non meglio precisate. Nessuna informazione ufficiale da parte di Trenitalia.)

I reclami possono essere effettuati accedendo al seguente collegamento http://reclami-e-suggerimenti.trenitalia.com/Reclami/Anagrafica.aspx

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...