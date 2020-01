Auto medica investe un cinghiale in via Carso: gravemente danneggiata

Per fortuna nessun ferito. Il cinghiale, dopo l’urto, s’è dileguato nella boscaglia, ma il colpo potrebbe avere per lui conseguenze letali

L’ungulato è spuntato dal buio all’ultimo momento, all’improvviso, e chi guidava non c’è l’ha fatta ad evitarlo. Un’auto medica che stava raggiungendo una persona da soccorrere, venerdì notte, ha investito un cinghiale in via Carso. Il colpo è stato molto forte, tanto che il veicolo è risultato fortemente danneggiato, anche se ancora marciante. Sul posto è arrivata una pattuglia della polizia locale. Per fortuna non ci sono stati feriti: per gli operatori sanitari solo tanta paura.

Non si hanno notizie del cinghiale che, nonostante l’urto sia stato tutt’altro che delicato, sì è rialzato e si è infilato nel bosco, dandosi alla fuga. Non è affatto detto, però, che sia fuori pericolo. Potrebbe infatti aver subito lesioni interne con conseguenze anche mortali.

