Videomaker documenta e denuncia: “Ondulina ondeggia in galleria, Altra minaccia in A7”. IL VIDEO

Paolo Micai, notissimo videomaker (suoi i timelapse della demolizione del ponte Morandi e il primo timelapse emozionale di Genova) e regista Mediaset, ha ripreso con la sua dashcam, montata in auto, un’ondulina che si muove paurosamente. Ecco il video

<Questa mattina (10 gennaio n.d.r.), intorno alle 6:45 sulla A7, verso Milano, circa 2500mt prima dell’autogrill Campora Est, all’imbocco della galleria sulla sinistra una “ondulina” ondeggia pericolosamente. Nella foto recuperata da Google si vede la stessa in data giugno 2019>. Scrive Micai sulla sua pagina Facebook. Sembra che il “pericolo onduline” sia ripetuto e incombente in diversi tratti delle autostrade della Liguria.

Il videomaker confronta anche il video, che ha rallentato per mostrare meglio cosa accade, con l’immagine google maps del giugno 2019, dove l’ondulina si vede già in pessime condizioni.





