Meteo Limet: le nubi si allontanano e torna il sole

Meteo Genova: Alta pressione nuovamente in rinforzo sull’Italia con condizioni di bel tempo per tutto il fine settimana. Nubi in aumento lunedì, ma senza pioggia.

Lo dice Paolo Bonino dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: sabato 11 gennaio 2020

Avvisi: nessuno.

Cielo e Fenomeni: Al mattino nubi residue tra Tigullio orientale e Spezzino, senza pioggia. Nubi basse anche in corrispondenza dei versanti padani, per il resto bel tempo. In giornata bel tempo ovunque a parte qualche nube bassa sui versanti padani in via di attenuazione.

Venti: Moderati da nord-est con qualche rinforzo in costa tra Savona e Genova.

Mari: Stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature: Minime in lieve calo, massime in aumento sotto costa per possibile compressione

Costa: min +6/10°C, max: +13/16°C.

Interno: min -3/+5°C, max: +8/11°C.





Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...