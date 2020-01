Mammografo, Rossetti torna all’attacco: “Macchina ferma dal 1º gennaio”

Il consigliere regionale Pd, dopo la smentita dell’assessore Viale, ha fatto oggi un sopralluogo al Padre Antero Micone e ora conferma la sua posizione: <Gli appuntamenti per la diagnosi clinica non vengono più presi dal 1º gennaio e con questa macchina non si fa più nemmeno lo screening>

<La mammografia clinica non viene prenotata dal Cup dal 1º gennaio e con questa macchina non si fa più nemmeno lo screening – dice Rossetti dopo il sopralluogo all’ospedale Padre Antero Micone di Sestri Ponente – . Hanno installato una macchina nuova ad Arenzano, all’ospedale della Colletta, dove non c’era. Dal 21 gennaio sarà utilizzabile per gli esami dal pubblico. C’è poi un’altra apparecchiatura a Fiumara. Alcuni medici sono andati in pensione, altri sono andati in un’altra azienda. Ci sono ottimi professionisti che fanno i pendolari da Pontedecimo alla Colletta, alla Fiumara e, se apriranno una nuova macchina, andranno anche a Sestri. Si dice, informalmente ,che dovrebbe arrivare una nuova apparecchiatura tra alcuni mesi: sarebbe una buona notizia. Bisogna verificare quanto lavorano le nuove macchine e se c’è la carenza del personale e poi, tra 3 o 4 mesi, torneremo a vedere se la nuova macchina c’è>.

















