C’è chi delle luci di Natale sa fare vera attrazione turistica. Ad esempio il comune di como. Ieri, 26 dicembre, coi negozi tutti chiusi (aperti solo i pubblici esercizi), il centro era preso d’assalto (lo sarà fino al 6 gennaio, avete tempo per approfittarne) per la “Città dei balocchi” è per il “Magic light Festival”. Un 40% degli presenti era composto da cittadini della zona, ma il restante 60% da turisti, equamente suddivisi tra italiani e stranieri. Abbiamo molto da imparare. Vi piacerebbe uno spettacolo come questo nella nostra città? Il video è un po’ lungo: 16 minuti. Ma sono tutti scenari diversi. Fatelo vedere ai vostri bimbi: si innamoreranno delle luci di Como.