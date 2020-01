Sciopero e presidio Fiom ad Ansaldo Energia: “Non vi faremo chiudere l’azienda”

Sciopero ad Ansaldo Energia, la rsu Cgil: ennesimo episodio di decentramento. È la punta dell’iceberg>

Sciopero e presidio, questa mattina <a difesa della fabbrica>, dice la rsu Fiom. <Non vi faremo chiudere Ansaldo Energia – recita una nota della rsu -. Ieri si è verificato l’ennesimo episodio di decentramento: in attrezzeria un pezzo messo sulla macchine viene fatto levare, decentrato e lavorato fuori. Operaio Ansaldo e macchina fermi per l’intero turno. È la punta dell’iceberg: muletti affittati fermi e materiale che non arriva perché non vengono pagati i fornitori, manutenzione ed investimenti sulle macchine pari quasi allo zero per il debito, migliaia di lavorazioni decentrate, reparti che stanno morendo piano piano. Zero piani industriali. Zero prospettive. Poi però, allo stesso tempo, 55 dirigenti con Alfa Stelvio aziendali quelle sì funzionanti, una pletora di consulenti e pensionati fatti rientrare. Ora basta! Non permetteremo di farvi chiudere, foglia dopo foglia,

l’Ansaldo Energia. Scioperiamo per difendere la nostra fabbrica e il nostro futuro>.

Il concentramento è in atto davanti all’infermeria.

